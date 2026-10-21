Radio France : Catherine Mangin et Patrice Papet nommés au "Comité d'éthique"

Catherine Mangin est vice-présidente de Publicis Consultants depuis 2022. Entrée à RTL en 1982, elle y a exercé des fonctions de reportage, de présentation et de couverture de l'actualité économique et sociale, avant de devenir rédactrice en chef, responsable du service France puis directrice adjointe et directrice de la rédaction pendant quatre ans. Elle a été directrice adjointe de l'information de 2014 à 2021. Administratrice et membre du bureau du CFJ, elle a cosigné avec Élisabeth Martichoux "L'art de perdre en politique", paru en 2024 chez Stock.

Patrice Papet a rejoint France 3 en 2001 comme DRH, puis Radio France de 2005 à 2010 comme directeur général adjoint chargé des ressources humaines et de la politique sociale. Il a ensuite occupé des fonctions de direction chez France Télévisions. Membre du comité pédagogique de l'École de journalisme de Sciences Po, il a présidé l'ONG Planète Urgence de 2018 à 2024.

Le communiqué ne précise pas les membres qu'ils remplacent ni les éventuelles échéances des autres mandats.