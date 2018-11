Radio France : "1er média prescripteur du livre"

"Les antennes de Radio France sont de véritables prescriptrices. France Inter, France Culture et franceinfo occupent les 3 premières places du classement de l’ensemble des radios françaises en termes de littérature (romans, bandes dessinées, romans graphiques…) sur plusieurs critères : "les plus écoutées sur la littérature", "qui donnent le plus envie d’en savoir davantage" et "qui incitent le plus à lire". À noter que dans le domaine des essais (philosophiques, historiques, économiques…), France Culture est première sur ces mêmes critères. "Ces résultats récompensent le travail quotidien des équipes de Radio France pour rendre accessible la culture au plus grand nombre dans le respect de ses missions de service public pour informer, cultiver, éduquer et contribuer au rayonnement de la diversité culturelle" explique Radio France.