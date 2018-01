Radio FG partenaire des 30 ans du Rex Club

Pour ses 30 ans, le Rex lance "Rexist ! Hors les Murs", avec la Mairie de Paris. Il s'agit d'un ensemble de rendez-vous mensuels dans la capitale, tout au long de l'année 2018. Des plateaux de DJs prestigieux créeront l'événement dans des lieux inédits et détournés, que le public pourra retrouver le soir même au Rex Club.

Ce sera l'occasion de raconter comment le Rex Club et Radio FG, deux pionniers, ont largement contribué à rendre visible le phénomène des musiques électroniques, à l'origine confidentiel et underground. À cette occasion le directeur du Rex Club, Fabrice Gadeau, était hier l'invité d'Antoine Baduel dans son émission Happy Hour FG.