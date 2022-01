Radio Classique termine 2021 au plus haut

Radio Classique est la 7e radio la plus podcastée en France, la 1ère musicale. Pour la première fois, en décembre 2021, elle a dépassé les 4 millions d’écoutes en un mois. Depuis la rentrée, la dynamique de Radio Classique est spectaculaire : + 1.5 million d’écoutes chaque mois, soit une hausse de + 60%. Avec 3.4 millions d’écoutes et une 9e place tous programmes confondus, "Franck Ferrand raconte" figure parmi les podcasts les plus plébiscités en France.

Le podcast d’Élodie Fondacci ("Des histoires en musique") s’inscrit dans la même dynamique, avec un record depuis sa création : plus de 260 000 familles, parents et enfants, l’ont écouté en décembre dernier.