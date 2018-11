Radio Classique s'engage sur le DAB+

"Radio Classique se félicite de la volonté du CSA de développer ce mode d’écoute destiné à assurer, sur les axes autoroutiers, routiers nationaux et dans les grandes agglomérations, une continuité de réception et une meilleure qualité de son" explique ce soir un communiqué.

Pour Jean-Francis Pécresse, directeur de Radio Classique : "Le DAB + est un choix structurant pour l’avenir de la radio, et la candidature de Radio Classique à un service national en DAB + atteste son ambition d’élargir sa couverture du territoire dans les années à venir".