La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mardi 13 Janvier 2026 - 09:55

Radio Classique franchit le cap du million d’auditeurs quotidiens


Notez


Avec plus de 1.05 million d’auditeurs quotidiens et une hausse de 19% de sa part d’audience, Radio Classique conclut 2025 sur des résultats en nette progression. L’audience numérique est elle aussi en hausse, avec 4.4 millions d’écoutes actives et 3.6 millions d’écoutes mensuelles de podcasts. L’application mobile dépasse les 17 millions de visites annuelles.



Vous aimerez aussi
Selon les derniers résultats Médiamétrie pour la période novembre-décembre 2025, Radio Classique rassemble désormais 1.05 million d’auditeurs chaque jour, soit une progression de 12% en un an, équivalente à 115 000 auditeurs supplémentaires. L’audience cumulée atteint 1.9%, également en hausse de 12% sur un an et de 19% par rapport à la dernière vague. La part d’audience suit la même évolution avec un gain de 19% sur un an, et la durée d’écoute moyenne progresse également pour atteindre 113 minutes par auditeur.
La tranche matinale de Radio Classique, diffusée de 06h à 09h, enregistre de fortes hausses sur des cibles stratégiques. Le quart d’heure moyen progresse de 48% par rapport à l’année précédente. L’audience des catégories socioprofessionnelles supérieures affiche une augmentation de 30%, tandis que celle des 25-49 ans progresse de 22%.

Un leadership renforcé sur le numérique

Radio Classique conforte sa position dans l’univers digital. En novembre 2025, la station comptabilise près de 4.4 millions d’écoutes actives, soit une progression de 4% par rapport à novembre 2024. L’application mobile enregistre un total de 17 millions de visites sur l’ensemble de l’année 2025, en hausse de 24% sur un an. Ces résultats témoignent d’une stratégie numérique consolidée et bien identifiée par les auditeurs.
Radio Classique maintient sa 7e position parmi les radios les plus podcastées. En décembre 2025, la station enregistre plus de 3.6 millions d’écoutes mensuelles. Cette performance repose notamment sur le succès de formats identifiés comme "Les Grands dossiers de l’Histoire" de Franck Ferrand, "Esprits Libre"s ou "Des Histoires en musique".


Tags : audience, EAR, EAR National, Médiamétrie, Radio Classique



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication