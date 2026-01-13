Radio Classique franchit le cap du million d’auditeurs quotidiens

Selon les derniers résultats Médiamétrie pour la période novembre-décembre 2025, Radio Classique rassemble désormais 1.05 million d’auditeurs chaque jour, soit une progression de 12% en un an, équivalente à 115 000 auditeurs supplémentaires. L’audience cumulée atteint 1.9%, également en hausse de 12% sur un an et de 19% par rapport à la dernière vague. La part d’audience suit la même évolution avec un gain de 19% sur un an, et la durée d’écoute moyenne progresse également pour atteindre 113 minutes par auditeur.

La tranche matinale de Radio Classique, diffusée de 06h à 09h, enregistre de fortes hausses sur des cibles stratégiques. Le quart d’heure moyen progresse de 48% par rapport à l’année précédente. L’audience des catégories socioprofessionnelles supérieures affiche une augmentation de 30%, tandis que celle des 25-49 ans progresse de 22%.