Radio Classique franchit le cap du million d’auditeurs quotidiens

La tranche matinale de Radio Classique, diffusée de 06h à 09h, enregistre de fortes hausses sur des cibles stratégiques. Le quart d’heure moyen progresse de 48% par rapport à l’année précédente. L’audience des catégories socioprofessionnelles supérieures affiche une augmentation de 30%, tandis que celle des 25-49 ans progresse de 22%.
Un leadership renforcé sur le numérique
Radio Classique conforte sa position dans l’univers digital. En novembre 2025, la station comptabilise près de 4.4 millions d’écoutes actives, soit une progression de 4% par rapport à novembre 2024. L’application mobile enregistre un total de 17 millions de visites sur l’ensemble de l’année 2025, en hausse de 24% sur un an. Ces résultats témoignent d’une stratégie numérique consolidée et bien identifiée par les auditeurs.
Radio Classique maintient sa 7e position parmi les radios les plus podcastées. En décembre 2025, la station enregistre plus de 3.6 millions d’écoutes mensuelles. Cette performance repose notamment sur le succès de formats identifiés comme "Les Grands dossiers de l’Histoire" de Franck Ferrand, "Esprits Libre"s ou "Des Histoires en musique".