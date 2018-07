Radio 2.0 Webinar series - Saison III

Accueillie par différents lieux partenaires en France et à l’étranger, cette série itinérante explore les dernières tendances en matière d’innovations technologiques, de nouvelles écritures et de monétisation.



Cette 3ème série – soutenue par des sponsors publics et privés (Ina, Deezer, RCS, Médiamétrie, Singlespot, Audion, VR Connection) et de nombreux partenaires – est un trait d’union entre deux Salon de la Radioet de l’Audio Digital, dont la prochaine édition aura lieu les 24, 25 et 26 janvier 2019.



Le programme de cette année, baptisé "On Tour" explore les nouveaux vecteurs d’innovation autour de l’audio augmenté, la radio hybride, le podcast de marque, musique et data, l’audio search, dans les multiples contextes d’écoutes (automobile, home, smart speakers…).