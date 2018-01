RTL2 s'installe dans ses nouveaux studios

Tout au long de la journée de ce vendredi, l’ensemble des émissions de RTL2 émettront en direct, depuis Neuilly-sur-Seine, avec notamment Justine Salmon et Gregory Ascher qui inaugureront le nouveau studio de la radio "Pop Rock" et réveilleront les auditeurs du "Double Expresso" avec Calogero, qui présentera en direct son nouveau single "Voler de Nuit". De 16 à 19h, #LeDriveRTL2 animé par Mathilde Courjeau et Eric Jean-Jean pendront la crémaillère, en compagnie de Coeur de Pirate qui interprètera deux titres en live dans les nouveaux studios de la radio Pop-Rock. Enfin, de 19h à 20h, Stéphanie Renouvin sera aux côtés de Jared Leto qui prendra les commandes de la programmation de la station pour une heure et fera ainsi découvrir aux auditeurs ses inspirations et sa galaxie musicale.