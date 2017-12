RTL2 invite ses auditeurs à rencontrer U2

Depuis hier, RTL2 a lancé une importante campagne de communication à la télévision et au cinéma. Le spot s’ouvre sur l’ambiance électrique des concerts du groupe mythique et nous fait voyager au travers des Etats Unis. Durant 20 secondes, le film plonge le spectateur au coeur de l’ambiance de la tournée, de Washington à New York en passant par Boston.

Jusqu’au 22 décembre, trois auditeurs pourront remporter deux places pour suivre le groupe Irlandais entre Washington, Boston et New York. Au programme de ce voyage aux Etats-Unis du 17 au 26 Juin 2018 : avions, hôtels, et billets VIP pour les 3 concerts de U2 offerts par RTL2.