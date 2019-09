RTL2 en campagne pour la rentrée

Depuis le 6 septembre, la station Pop-Rock a lancé une campagne de publicité TV pour la matinale "Le Double Expresso" qui entame sa 3e saison. Présenté par Grégory Ascher et Justine Salmon, "c’est le rendez-vous incontournable de la station, chaque matin de 6h à 9h". Ce spot de 20 secondes est diffusé sur les chaînes du groupe M6 : M6, W9 et 6ter.

"Avec cette campagne de communication, RTL2 confirme son positionnement musical fort tout en développant une offre de programmes incarnée et exclusive autour de l’univers Pop-Rock." explique la radio.

Le spot montre Grégory et Justine tels qu’ils sont avant l’antenne : "authentiques, drôles, dynamiques. Cette campagne révèle d’où vient leur bonne humeur : le son Pop-Rock, qui alimente autant la programmation musicale que l’éditorial de l’émission".