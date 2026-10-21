RTL totalise 39.1 millions de téléchargements de podcasts en septembre

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En septembre 2026, les podcasts de RTL ont enregistré 39.1 millions de téléchargements, selon les résultats de la mesure EAR Podcast de Médiamétrie communiqués par la station. "Les Grosses Têtes" représentent à elles seules près de 18 millions de téléchargements. RTL indique également être la marque la plus représentée dans le Top 30 des podcasts mesurés par Médiamétrie, avec 7 programmes classés. Outre "Les Grosses Têtes", ce classement comprend "L'Heure du crime", "Entrez dans l'histoire", "L'Œil de Caverivière", "Laurent Gerra", "Ça peut vous arriver" et "Parlons-nous". Ces résultats constituent, d'après RTL, une rentrée record pour son offre de podcasts. Ils illustrent la place occupée par les programmes issus de son antenne dans la consommation audio à la demande, entre divertissement, humour, récits, information et accompagnement des auditeurs.
Plus de 330 millions de vues sur les réseaux sociaux
La rentrée numérique de RTL concerne également la diffusion de ses contenus vidéo. En septembre 2026, la station annonce plus de 330 millions de vues sur ses réseaux sociaux et un total cumulé de plus de 9 millions d'abonnés. Sur YouTube, RTL revendique plus de 1.7 million d'abonnés pour l'ensemble de sa présence, dont plus de 1.3 million pour la chaîne YouTube RTL. Cette dernière a enregistré 70 millions de vues en septembre, un niveau présenté par la station comme sa meilleure rentrée sur la plateforme.
RTL précise également que la durée de visionnage de ses vidéos a progressé de 27% sur un an. Ces indicateurs complètent les données d'écoute des podcasts et rendent compte de la diffusion des contenus de la station sur plusieurs supports numériques. Ils portent sur des mesures distinctes, entre téléchargements audio, vues vidéo, abonnements et temps de visionnage.