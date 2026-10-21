RTL totalise 39.1 millions de téléchargements de podcasts en septembre

La rentrée numérique de RTL concerne également la diffusion de ses contenus vidéo. En septembre 2026, la station annonce plus de 330 millions de vues sur ses réseaux sociaux et un total cumulé de plus de 9 millions d'abonnés. Sur YouTube, RTL revendique plus de 1.7 million d'abonnés pour l'ensemble de sa présence, dont plus de 1.3 million pour la chaîne YouTube RTL. Cette dernière a enregistré 70 millions de vues en septembre, un niveau présenté par la station comme sa meilleure rentrée sur la plateforme.

RTL précise également que la durée de visionnage de ses vidéos a progressé de 27% sur un an. Ces indicateurs complètent les données d'écoute des podcasts et rendent compte de la diffusion des contenus de la station sur plusieurs supports numériques. Ils portent sur des mesures distinctes, entre téléchargements audio, vues vidéo, abonnements et temps de visionnage.

