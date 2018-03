RTL diffuse en direct le concert des Enfoirés

Partenaire historique des Restaurants du Coeur, RTL et Steven Bellery consacrent toute une soirée aux Enfoirés, ce vendredi 9 mars à partir de 20h. Au programme jusqu'à minuit, émission spéciale "Les Enfoirés 2018", retransmission en direct du spectacle des Enfoirés 2018 en simultané avec TF1 à partir de 21h, et interviews exclusives RTL, en coulisses, avant et après le spectacle.