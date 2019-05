RMC lance son podcast natif sur les Européennes

À travers des reportages et des questions/réponses, ils racontent leur expérience européenne dans un programme de quinze minutes : leur façon de vivre, leurs relations avec les autres pays européens, leur vision de l’Europe… Le premier épisode de "Routes d’Europe" est consacré à la Hongrie, suivront les podcasts sur l’Italie, l’Allemagne, la Suède et l’Europe au quotidien. Ce podcast natif est disponible sur le site et l’application RMC, ainsi que sur Apple Podcast et Spotify. Ces podcasts sont réalisés par Juliette Droz, Marie Monier, Anaïs Bouitcha, Pierrick Bonno, Thomas Chupin, Nicolas Ropert, Benoit Ballet, Victor Joanin et Caroline Philippe.



"Avec ce nouveau rendez-vous, RMC affirme sa volonté d’offrir des formats originaux à ses auditeurs sur le digital et de les accompagner dans leurs nouvelles habitudes de consommation du média radio" explique RMC