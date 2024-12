RMC étend sa présence dans les Vosges

Avec ces deux nouvelles fréquences, RMC élargit son audience en couvrant un bassin de 44 500 auditeurs potentiels, incluant les habitants de Remiremont, Gérardmer et des communes environnantes. Les émissions phares de la station seront disponibles 24 heures sur 24, du lundi au dimanche, sur la bande FM. En plus des nouvelles fréquences FM, RMC, qui rassemble près de 3 millions d’auditeurs quotidiens en France. La station invite constamment ses auditeurs à s’exprimer, à débattre et à partager leurs témoignages en direct. Avec ces nouvelles fréquences, elle espère accueillir une communauté encore plus large et entendre les voix du territoire vosgien.

RMC est également accessible en DAB+, sur RMC.fr, ainsi que via l’application mobile RMC, offrant ainsi une diversité de plateformes pour s’adapter aux habitudes d’écoute modernes.