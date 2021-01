RMC confirme sa puissance sur le digital

Avec 17.4 millions d'écoutes en décembre dernier, RMC annonce confirmer son leadership. L'émission "L'After Foot" enregistre 8.3 millions d'écoutes pour le 4e mois consécutif au-dessus des 8 millions apparait comme l'un des podcasts les plus téléchargés de France 3.2 millions d'écoutes pour le "Super Moscato Show" et 2.3 millions d'écoutes pour "Les Grandes Gueules"). Par ailleurs, RMC annonce aussi décrocher de nouveaux records d'audience pour son application mobile, son site Internet et ses réseaux sociaux. En 2020, RMC a enregistré une moyenne annuelle de 3.8 millions de visiteurs uniques soit une hausse de 28% par rapport à 2019 (3 millions) dont un record historique en novembre avec un total de 5.1 millions de visiteurs uniques.