RFM lance sa nouvelle application mobile

Cette nouvelle application, qui se veut plus innovante, met à la disposition des utilisateurs de nouveaux contenus. Il est ainsi aujourd'hui possible d'accéder aux nouveautés musicales, aux actualités des artistes présents sur l'antenne et de s'informer sur les événements de la station. L'application donne accès très facilement au programme local de sa région ainsi qu'aux 16 radios digitales thématiques, parmi lesquelles RFM Night Fever, RFM Hit Party, RFM 80's... L'occasion également d'identifier les titres diffusés et de sélectionner ses coups de coeur et retrouver les chroniques et les interviews des émissions de la station en podcast...

Autre nouveauté, l'application offre la possibilité de se réveiller et de s'endormit avec le live de RFM ou de la radio digitale de son choix.