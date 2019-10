RFM en campagne TV et digitale autour du "Meilleur de la Musique"

"À travers les plus grands hits, ce sont toutes les émotions qui sont traduites par les images tournées avec Christophe Mae, Mika, Zazie, Claudio Capeo, Marc Lavoine, Jenifer, Vitaa & Slimane et Yannick Noah" explique RFM. Pour cette prise de parole inédite, réalisée par Stephane Marelli et illustrée par Morgan Diven, les plans ont été tournés avec un objectif macro habituellement utilisé au cinéma afin d’obtenir des extrêmes close up des artistes. Des années 80 à aujourd’hui, RFM c’est le meilleur mix musical, ainsi tour à tour les artistes vibrent, dansent et sourient au son de Sia, Jean-Jacques Goldman, Calvin Harris, Zazie, Pink, George Michael, Coldplay ou bien encore Boulevard des Airs et Vianney.