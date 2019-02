RFI célèbre les 50 ans du FESPACO

Tous les jours, dans les sessions d’information, les envoyés spéciaux Olivier Rogez et Gaëlle Laleix, et le correspondant de RFI à Ouagadougou, Yaya Boudani, proposent des reportages et interviennent en direct. Ils rendent compte de l’actualité du Festival, avec notamment des entretiens ou des coups de cœurs, pour tout connaître des films en sélection.

Une série de 5 reportages est également diffusée, du 25 février au 1er mars, sur le thème "50 ans de Fespaco, 50 ans de cinéma africain", ainsi qu’un Grand reportage sur "L’avenir des salles de cinéma en Afrique" réalisé par le réseau de correspondants de RFI en Afrique.

Des émissions spéciales sont réalisées sur place à Ouagadougou : trois numéros d’Appels sur l’actualité, présenté par Juan Gomez et deux numéros du "Débat africain", présenté par Alain Foka.