RAJAR annonce des changements dans la mesure des audiences

En Grande-Bretagne, les répondants RAJAR sont recrutés et des recherches sont menées en utilisant le face-à-face. Au fil des ans, cela s'est avéré être un système éprouvé, robuste et cohérent pour suivre l'écoute de la radio. Cependant, en raison des mesures de confinement et de distanciation sociale, les études effectuées outre-Manche à l'aide d'entretiens ont été suspendues. Bien que certains types d’enquêtes en face à face puissent retrouver un niveau normal, la complexité et la nature exigeante de l'enquête RAJAR, associées à de nouvelles pratiques de travail pour respecter la distance sociale, signifie qu'il est possible que des perturbations subsistent durant encore plusieurs trimestres et probablement, même, l'année prochaine...