Qui remportera le Cochonnet d'or Bel RTL ?

Chaque participant aura la possibilité de jouer 6 boules pour marquer un maximum de points. Les meilleurs joueurs de la journée seront sélectionnés pour jouer la grande finale, prévue le 21 août à RTL House. Au terme de cet ultime affrontement, le gagnant de la compétition repartira avec le trophée… et un voyage dans le Sud de la France, près de Marseille.

La bonne humeur et la convivialité sont les seules conditions pour entrer dans la compétition. Sous les couelurs de Bel RTL, Léon sera présent au The Flow à Jambes le dimanche 13 juillet de 10h à 17h, au Golden Hours à Nivelles le dimanche 20 juillet de 12h à 18h au Golden Hours à Nivelles ainsi qu'au Dock 79 à Saint-Ghislain le dimanche 27 juillet de 12h à 18h.