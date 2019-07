Quelle école de son pour quel profil technique ? Analyse des formations des techniciens et réalisateurs radio



Les formations publiques La plus connue des formations publiques est le BTS audiovisuel. On le trouve un peu partout en France, même si toutes les écoles n'aboutissent pas au même niveau de qualité. Cette formation peut apparaître vieillissante pour nos technologies toujours plus avancées, et qui demandent un renouvellement régulier du matériel, mais en réalité, le côté touche à tout audio et vidéo a du sens aujourd'hui quand la radio crée de plus en plus d'images. L'objectif principal de cette formation est le son pour l'image.



Les grandes écoles du cinéma Louis Lumière et la FEMIS sont des références de renommée tant par la culture que le niveau technique exigé. Les connaissances et les compétences des étudiants sortant de ces écoles sont impressionnantes, et ils ont un fort appétit dans les défis techniques et pourraient par contre s'ennuyer dans des tâches simples. L'objectif principal dans ces cursus est le son pour le cinéma.



Remarquons également les universités, en particulier celle de Brest (UFR Image & Son Brest) et la polytechnique Hauts-de-France, avec des formations en image et audio de haut niveau. Également le Conservatoire de Paris, excellente formation audio, mais en rapport presque exclusif au son pour l'enregistrement musical et principalement classique.



Ces formations solides sont à spectre large, et avec comme objectif principal l'audio pour l'image. Les élèves n'auront jamais fait de radio, et découvriront chez vous. Difficile de savoir s'ils apprécieront notre média, en tout cas, il faudra du temps pour les avoir opérationnels. Un autre bémol à ces cursus est que les formateurs sont presque exclusivement des enseignants de métier et non des gens du métier. Du coup, cela peut éventuellement créer des décalages entre la formation et la réalité du métier.



