Que faire à la maison de la Radio pendant les vacances ?

Ce vendredi à 14h, les équipe de Radio France organiseront également une visite de la Maison ronde. L'univers de la Maison de la radio sera ouvert, à travers un parcours ludique au sein de la Maison ronde. Pour satisfaire la curiosité et le plaisir des plus jeunes, ils pourront découvrir les grandes salles de concerts, un studio de radio et des recoins du bâtiment, une façon de connaître histoire et son architecture et de s’immerger dans la vie de la radio. Enfin, pour les vacances de Printemps, notons d'ores et déjà l'organisation de Mouv' inside, un espace d’interaction, de transmission et d’exploration sonore. Les jeunes auditeurs laisseront leur place à leur créativité et se mettront dans la peau de techniciens, preneurs de son, intervieweurs… pour créer leur propre émission.Inscriptions : ICI