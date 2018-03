Que doit-on attendre des Radiodays 2018 ? ÉVÉNEMENT





LLPR - Après Paris et Amsterdam, pourquoi choisir Vienne en Autriche ?

AH - Nous nous installons dans une nouvelle ville chaque année, et il était temps de venir dans une ville d’Europe centrale. Vienne est également une ville accueillante et agréable à visiter.



LLPR - Comment se prépare cette nouvelle édition de Radiodays Europe ?

AH - Radiodays Europe se développe chaque année, et les attentes sont élevées. Nos visiteurs viennent de partout dans le monde. Les Radiodays sont devenus un point de rencontre pour le monde de la radio. Nous voulons faire de cette édition la meilleure jamais organisée, et je pense que ce sera le cas.



