Qobuz, la plateforme française, arrive au Canada

"Qobuz est unique en son genre, c’est la seule plateforme au monde à proposer le streaming et le téléchargement de musique en haute résolution, une qualité de son inégalée, couplée à un magazine culturel exclusif de plus de 500 000 articles dédiés à la musique. Qobuz s'adresse à un public exigeant et averti en quête de différenciation par rapport aux offres mainstream", affirme Georges Fornay, directeur général délégué de Qobuz. "Avec une population de plus de 37 millions d'habitants et une scène musicale riche et diversifiée, le Canada représente un marché potentiel important. La plateforme est très attendue par de nombreux mélomanes et audiophiles, nous sommes ravis de les voir rejoindre la communauté Qobuz et de répondre à une demande croissante et une exigence accrue en termes de qualité sonore" poursuit-il.