Qobuz débarque sur les Smart TV Samsung

Les utilisateurs de Smart TV Samsung peuvent désormais télécharger Qobuz depuis le magasin d'application pour bénéficier d'un mois d'essai gratuit et découvrir tous les avantages que procure la plateforme. Destinée aux passionnés de musique, mélomanes et audiophiles, Qobuz propose une offre riche et éclectique, composée d'un catalogue varié (jazz, classique, pop rock) complété d'articles, interviews et chroniques d'albums.

Selon le magazine Rolling Stone, découvrir de la musique sur Qobuz, c'est "comme se rendre chez un disquaire, discuter avec lui et y écouter des albums". L'application sur la Smart TV Samsung apporte cette expérience directement dans le salon.