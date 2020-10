QMusic confie son habillage à Brandy Jingles

L'an dernier, Qmusic a changé de signature. Le slogan "Q Sounds Better With You" est désormais bien installé et aussi le fil conducteur des nouvelles pistes. "Comme producteurs de jingles, Qmusic a toujours été pour nous un partenaire un peu particulier. C’est le premier grand réseau radio d'Europe occidentale à réintroduire des power intros, mais à chaque fois, sur mesure pour la chanson. Et maintenant encore, ils sont l'une des rares hit radios à opter pour un habillage à la tonalité clairement musicale" a expliqué Tom Van der Biest, directeur créatif de Brandy.