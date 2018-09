Pure annonce la sortie de DiscovR, l’enceinte intelligente

DiscovR est une enceinte intelligente compacte et portable équipée d’Alexa, conçue pour être à l’écoute de ses utilisateurs. "Elle apprécie qu’on lui parle, mais aussi qu’on la touche, et si elle entend ce qu’on lui dit, elle sait aussi respecter la vie privée de chacun". Et surtout, elle peut diffuser de la musique en s’adaptant à n’importe quelle pièce avec un son immersif à 360°. Il suffit de demander à Alexa et elle répondra aux questions, jouera de la musique, présentera les actualités du jour, règlera une minuterie ou une alarme, surveillera les scores d’un match sportif, contrôlera les lumières de la maison, et plus encore.