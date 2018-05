Privilégiez des invités entre 06h et 09h

Même si l’information n’est pas, parfois, passionnante, il est possible de la rendre plus digeste ou plus "concernante". Parler des projets municipaux avec un maire n’est pas franchement excitant. Evoquer avec lui sa façon de travailler ou son emploi du temps est sans doute davantage divertissant. Inviter un boulanger pour évoquer son emploi du temps n’est pas franchement saisissant. Lui faire goûter et tester des viennoiseries décongelées est sans doute davantage récréatif. Tout dépend de votre style et de votre capacité à rendre cette info compréhensible et intéressante surtout entre 06h et 09h.

Enfin, rappelez-vous que l’interview d’un invité, dans tous les cas, n’est pas seulement une discussion entre deux personnes (celui qui pose des questions et celui qui y répond). N’écartez pas celui que ceux qui posent les questions zappent pourtant régulièrement : l’auditeur. L’interview est systématiquement un coup en trois bandes pour qu’il soit partagé et compris.