Près de 70% des Français utilisent la commande vocale

Avec son étude réalisée auprès de 1 000 Français, âgés entre 18 et 65 ans, ADN.ai dévoile la tendance des outils de commande vocale. D'après cette étude, 69% d’entre eux utilisent la commande vocale (envoi de SMS/mail, recherche d’informations…) et parmi eux, 24% le font quotidiennement, et 81% depuis chez eux. Inclusifs et instinctifs, les assistants vocaux et commandes vocales touchent un large public et séduisent de plus en plus.

Un phénomène qui s’accentue, lorsqu’on sait qu’en avril 2021, ils étaient 52% à utiliser l’assistance vocale et 19% à l’utiliser tous les jours.