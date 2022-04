Près de 105 millions d’écoutes à la demande pour Radio France

Rédigé par Brulhatour le Jeudi 7 Avril 2022 à 07:20 | modifié le Jeudi 7 Avril 2022 à 07:20

Radio France enregistre en un an une progression de 23% de ses écoutes, portée par les succès de ses antennes : franceinfo et France Culture enregistrent chacune un record historique ; France Inter et France Culture se placent respectivement 1re et 2e radio les plus podcastées.