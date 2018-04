Pourquoi les radios organisent-elles des concerts ? proximité



Le 27 avril, les murs de l'AccorHotels Arena vibreront au son des DJ internationaux et français invités à la Fun Radio Ibiza Experience. Un concert payant, annuel, organisé par Fun Radio. "C'est l'esprit et le son dancefloor d'Ibiza qui vient à Paris", explique Tristan Jurgensen, directeur général de la station "avec une production bluffante et de la pyrotechnie". Si cet événement annuel se déroule toujours à Paris, la radio organise un événement par mois en régions, les Fun Radio Lives, "plateaux multi-artistes locaux pour un public familial" et les Party Fun Lives, "des DJ sets avec une ambiance club", précise le patron de la station. "La radio étant un média prescripteur et de mobilité, il est nécessaire de l'incarner face à la concurrence croissante des autres modes de consommation de la musique. Aujourd'hui, il est essentiel d'aller à la rencontre de nos auditeurs pour leur faire vivre une expérience unique", analyse Tristan Jurgensen. Un constat partagé par d'autres dirigeants de stations.

Les Parisiens ne sont pas les seuls à être gâtés par les radios. En effet, Fun Radio organise des événements en régions, tout comme ses consœurs nationales : RTL2 se déplace également en régions, c'est aussi le cas de Virgin Radio et NRJ notamment. Accès payant



