Podcut veut enrichir son catalogue

La rentrée se prépare dès maintenant et c'est pour cette raison que le label Podcut lance sa campagne de recrutement pour septembre 2020. Le label, qui produit "Le Roi Stephen", "Binouze USA", "Mr Series & Friends", "Heal You" entre autres, cherche des candidats pour intégrer sa grille de rentrée. Podcut promet de nombreux avantages pour les podcasteurs : la mutualisation des coûts, l'organisation de lives physiques et virtuels, l'aide technique et matérielle (prêt de matériel, montage…), l'aide à la communication et la promotion du podcast, l'aide à la conception de l’identité graphique et de l’habillage sonore ou disposer de goodies à l’effigie du podcast...Le lancement de cette campagne est programmé pour le 15 juillet.