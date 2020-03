Podcasts : le Groupe M6 dévoile de nouveaux contenus

"L’expertise audio en terme d’écriture et de production ainsi que la puissance des marques et des animateurs du groupe ont permis à cette offre d’avoir de très bonnes audiences dès son lancement : 50 000 écoutes en moyenne par épisode et jusqu’à 100 000 pour Les voix du crime et Les françaises au lit indique un communiqué. "Cette nouvelle saison illustre l’ambition du Groupe M6 dans ce domaine et sa capacité à se transformer pour anticiper les nouveaux usages. De nouvelles antennes et marques emblématiques du Groupe (Paris Première, Capital, Golden) se déclinent désormais en podcasts natifs sur des thématiques toujours plus variées".





Pensés et produits par RTL Originals pour une consommation non linéaire avec une narration et une réalisation spécifique, ces nouveaux contenus sont disponibles sur RTL.fr, premier site radio avec 12 millions de visiteurs uniques par mois et sur les plateformes numériques partenaires.