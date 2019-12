Podcasts : l'ACPM lance une mesure d'audience

"La certification de diffusion des podcasts permettra à tous les éditeurs de prétendre aux contrôles du nombre de téléchargements de ses podcasts et en faire valoir la volumétrie réelle auprès du marché" explique l'ACPM dans un communiqué.

Ces chiffres de téléchargements prendront en compte les différents modes de consommation des podcasts : offline et online, qu'il s'agisse de l'écoute d'une émission de radio en replay ou d'une création conçue pour être diffusée online uniquement.

Rappelons que l’ACPM, dans son rôle de contrôleur de la diffusion des médias, certifie déjà et depuis 2013 la diffusion des radios digitales sur Internet.