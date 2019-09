Podcast : Jean-Emmanuel Casalta (France Bleu) est l'invité du "Micro"

Pour écouter et s'abonner au podcast "Le Micro", cliquez sur les liens : Apple Podcast , Google Podcast, Spotify , Deezer , Acast et Majelan.

Avec 44 stations locales, France Bleu est le réseau au centre de toutes les attentions en cette rentrée ! Changement de dimension et changement de culture, l’ensemble des matinales radio se préparent à être télédiffusées sur les antennes locales de France 3 d’ici 2022. Après des expérimentations à Nice et Toulouse, France Bleu Creuse et France Bleu Nord inaugurent cette nouvelle façon de faire de la radio augmentée en image, avant un basculement de France Bleu Provence et France Bleu Breiz Izel. Mais France Bleu doit aussi se réinventer après une saison difficile dans les sondages et une nouvelle concurrence sur la proximité, que ce soit les radios indépendantes, les réseaux sociaux ou les télés locales. Son directeur Jean-Emmanuel Casalta, arrivé il y a un an, fixe les grandes orientations de cette rentrée. En pleine tournée des locales, il a nous reçu dans son bureau de la Maison de la Radio.