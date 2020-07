Podcast : Europe 1 Studio lance "Associé n°1, la naissance d’un grand club à Paris"

De la création du club parisien au mariage avec Saint-Germain, en passant par la terrible scission lors de la nuit du Méridien jusqu’à la remontée dans l’élite des années Hechter, Europe 1 Studio raconte les années-clés de la naissance du Paris Saint-Germain. À l’occasion des 50 ans du club, célébrés le 12 août prochain, Julien Froment remonte le temps et reconstitue les grandes étapes de cette folle aventure, en mettant notamment en lumière le lien historique entre Europe 1 et le PSG. Une histoire dont Pierre Bellemare , grande voix de la station , a été l’acteur principal. Un récit haletant mis en musique et agrémenté d’archives sélectionnées par le service Patrimoine sonore d’Europe 1, et de témoignages de personnalités du football comme Youri Djorkaeff, Othniel Dossevi ou encore Daniel Hechter...