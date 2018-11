Podcast #08 : "L'Hebdo Radio" de La Lettre Pro de la Radio

Cette semaine, dans ce nouveau podcast de "L'Hebdo Radio" de La Lettre Pro de la Radio, Le nouveau numéro du magazine de La Lettre Pro de la Radio avec le duo Alain Marshall Olivier Truchot sur RMC. Le nouvel habillage de Contact FM signé par le studio bruxellois Brandy Jingles, et France Culture et ses 22 millions de podcasts téléchargés chaque mois. Retrouvez également les brèves les plus marquantes de cette semaine issues de La Lettre Pro de la Radio, et l'instant musical, de Laurent Schark.