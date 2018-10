Podcast #07 : "L'Hebdo Radio" de La Lettre Pro de la Radio

Cette semaine, dans ce nouveau podcast de "L'Hebdo Radio" de La Lettre Pro de la Radio, un extrait de la matinale de France Inter, avec Franck Riester, le nouveau ministre de la Culture et de la communication. Europe 1 propose pour la première fois une émission spéciale Halloween produite en son binaural. Une véritable immersion sonore d’une heure, pendant laquelle les amateurs d’histoires qui font peur pourront écouter les récits glaçants de Christophe Hondelatte. Retrouvez aussi les brèves les plus marquantes de cette semaine issues de La Lettre Pro de la Radio, et l'instant musical, de Laurent Schark.