Podcast #04 : "L'Hebdo Radio" de La Lettre Pro de la Radio

Cette semaine, dans ce nouveau numéro de "L'Hebdo radio de La Lettre Pro", en podcast, coup de projecteur sur l'audience de la radio en mobilité et notamment en voiture à l'occasion du Mondial de l'auto. Panorama des principaux chiffres avec Julie Terrade, directrice du pôle national radio chez Médiamétrie. La rentrée littéraire sur France Culture et la députée LREM Aurore Bergé qui a dévoilé son rapport de 40 préconisations avant la prochaine réforme de l'audiovisuel, en France, fin 2018.

"L'Hebdo Radio de La Lettre Pro" c'est aussi un tour d'horizon complet de toute l'actualité radio qui a marqué la semaine : la mise en service des nouveaux studios de RMC sur le Campus Altice et les 300 000 euros d'amende pour les groupement Les Indés Radios qui fédèrent 131 stations.