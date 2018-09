Podcast #03 : "L'Hebdo Radio" de La Lettre Pro de la Radio

Cette semaine, dans ce nouveau numéro de "L'Hebdo radio de La Lettre Pro", en podcast, nous vous proposons d'écouter quelques extraits de l'habillage Chérie. La radio musicale du groupe NRJ, qui diffuse son nouvel habillage de rentrée, à confier cette production à Pure jingles.

Coup de projecteur sur la belle audience estivale de M Radio, avec des extraits de la matinale animée par Alexandre Devoise et Tiffany.

Retrouvez également un tour d'horizon de l'actualité la plus importante traitée par l'équipe de La Lettre Pro de la Radio et une question en forme de focus : va-t-on vers un bouleversement du marché publicitaire en 2022 ?