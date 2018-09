Podcast #02 : "L'Hebdo Radio" de La Lettre Pro de la Radio

Au sommaire de ce nouveau numéro de la saison, Laurence Ferrari fait sa rentrée sur Radio Classique, Sud Radio revient de loin, le nouveau patron d'Europe 1 à la Une du Mag, et à quand un véritable déploiement du DAB+ ? Dans "L'Hebdo Radio", vous entendrez Didier Maïsto, président de Fiducial Médias (Lyon Capitale, Sud Radio), Laurent Guimier, vice-président d'Europe1, Virgin Radio et RFM, et Nicolas Curien (CSA).

Également au sommaire, les gagnants et les perdants de l'étude des "Grilles Radio d’Été 2018" de Médiamétrie allant du 02 juillet au 02 septembre 2018, en France métropolitaine.