Plus de 7.2 millions d’auditeurs à l’écoute des Indés Radios

Dans un contexte d’écoute du média radio perturbé par un accroissement du télétravail dans des conditions atypiques et le contexte politique national et international, les Indés Radios accusent une baisse d’audience de - 8% sur la cible des 13 ans et plus.

Sur la cible des 25-49 ans, majoritaire au sein de l’auditoire des Indés Radios, le média radio subit avec le télétravail deux fois plus de baisse que sur l’ensemble de la population avec - 6% d’audience cumulée contre - 3% pour l’ensemble de la population, ce qui affecte les Indés Radios dont c’est le cœur d’audience. Cette baisse conjoncturelle n’empêche pas les Indés Radios d’être première audience de France.