Plus de 13 millions de visites pour le site de Radio Scoop

Ce chiffre, en progression de près de 10% par rapport à l’année précédente, conforte la station dans ses choix de développement et permettra le lancement de nombreuses nouveautés en 2019. Les internautes sont de plus en plus nombreux à se connecter chaque mois sur le site et les applications mobiles de Radio Scoop, principalement pour l’actualité locale, les infos services, la musique et des sujets plus légers de divertissement. Chaque jour, via les applications, l’envoi de notifications permet d’informer plus de 150 000 abonnés. L’offre de webradios thématiques s’est étoffée et propose 17 programmes 100% musicaux écoutés, partout dans le monde en 2018, par plus de 3 100 000 auditeurs.