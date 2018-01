"Pic d’écoute le matin, affluence le soir" chez les 13-24 ans

"Ce sont les stations musicales qui rassemblent le grand nombre de jeunes. Cette préférence est nette : 63.5% des 13-24 ans écoutent au moins une fois par jour une station musicale contre 41.2% pour l’ensemble de la population. Et plus on est jeune, plus on est accro aux musicales : 67.6% des 13-19 ans les écoutent chaque jour" précise Médiamétrie.

À noter que 60% de l’écoute radio des 13-24 ans a lieu en dehors du domicile (contre 51% pour l’ensemble des 13 ans et plus). Hors domicile, les jeunes écoutent d’abord la radio en voiture (35% de l’écoute). Ils l’écoutent aussi sur leur lieu de travail ou d’étude (19%). Le reste de l’écoute hors domicile (7%) se fait dans les lieux publics, chez des proches etc.