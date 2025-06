"Philosophes", le nouveau podcast de France Inter

Chaque épisode présente un philosophe comme un véritable révolutionnaire de la pensée. Avant de devenir une figure classique, un monument, il ou elle a bousculé les certitudes de son époque en proposant des visions radicales et novatrices. C’est le fil rouge de cette série.

Pour chaque "révolutionnaire", Ali Baddou s’est entouré des meilleurs spécialistes, tous philosophes reconnus, et a pris le parti d’aborder les œuvres en trois parties afin d’être le plus explicite possible sans rien sacrifier à la rigueur. À chaque fois, ils mettent en lumière les "punchlines", les "tubes" les plus connus, les citations les plus puissantes, tout en revenant sur les malentendus qui ont pu les accompagner : "Je pense donc je suis", "La caverne de Platon", "La banalité du mal"….