Patrick Bruel en concert sur Sud Radio

Après une année 2019 sur les routes de France qui a réuni un million de spectateurs, Patrick Bruel a fait escale à Paris La Défense Aréna les 6 et 7 décembre 2019 pour proposer un show à la hauteur du lieu. Voici l'occasion de revivre ce moment presque 1 an jour pour jour après ces concerts.

Patrick Bruel a répondu à l'invitation d'Yvan Cujious qui présente l'émission "Loft Music Sud Radio". Il reçoit tous les soirs en direct de 20h à 21h, des artistes et des personnalités pour échanger et jouer en live, dans une ambiance apéro entre copains, simple et conviviale.

Une émission également à suivre en Facebook Live.