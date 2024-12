Pascal Praud raconte la résurrection de Notre-Dame dans un podcast

Avec des archives exclusives et des témoignages inédits, cette série en trois épisodes, accompagnée de trois bonus, dévoile les coulisses d’un chantier titanesque où l’histoire, le patrimoine et la modernité s’entrelacent. Dans le premier épisode, intitulé "Après le choc, un chantier colossal", Pascal Praud nous ramène au soir du 15 avril 2019. Alors que le monde assiste, impuissant, à l’embrasement de Notre-Dame, une onde de solidarité sans précédent s’élève. En 48 heures, plus de 800 millions d’euros de dons sont recueillis pour reconstruire cette cathédrale, joyau de l’art gothique.

Le deuxième épisode, "Un contre la montre", plonge dans les défis techniques et humains d’un chantier monumental.