"Pas de Noël sans jouet" avec France Bleu Breizh Izel

La tournée 2017 des Pères Noël verts passera à Quimper ce samedi 16 décembre pour collecter des jouets neufs ou en parfait état en partenariat avec France Bleu Breizh Izel. Les auditeurs de la locale de Radio France ont rendez-vous de 8h30 à 12h30, Place Terre au Duc à Quimper. Revêtus de leurs costumes verts, ces Pères Noël multiplient les activités solidaires afin de collecter des dons financiers, des jouets neufs et des produits de fête pour les plus démunis. Ils permettent à tous de célébrer Noël et la nouvelle année dans la dignité. En 2016, les Pères Noël verts dans le Finistère ont permis à 11 384 personnes en difficulté de profiter de belles fêtes de fin d’année.