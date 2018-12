Parution de la revue "Papiers" de France Culture

Il faut rappeler que "papiers" est la revue trimestrielle de France Culture. Construite autour de trois thématiques : idées, savoirs et créations, elle est composée d’un grand dossier central et d’articles issus des émissions de France Culture mais aussi d’extraits tirés de la presse internationale.

À lire également de ce numéro du mois de décembre : une enquête documentaire sur les transgenres, un article sur les multiples vies de la tomate et la critique de BlacKkKlansman, le dernier film de Spike Lee. De l’antenne de France Culture, les lecteurs retrouveront Olivia Gesbert, Guillaume Erner, Nicolas Martin, Caroline Broué, un entretien "À voix nue" avec la comédienne Emmanuelle Laborit, une Masterclasse avec l’écrivain Salman Rushdie, des éclats d’actualité du trimestre écoulé, et les choix culturels des producteurs de France Culture.