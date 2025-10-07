[PRO] Tristan Jurgensen : Fun Radio, innovations et l'avenir du média radio

Vous aimerez aussi
- Les indicateurs d'audience et d'interactivité montrent des signes encourageants pour Fun Radio et RTL 2 malgré l'absence de chiffres officiels.
- L'émission de Cyril Hanouna sur Fun Radio s'est rapidement intégrée et a déjà un impact positif, bien que la stratégie soit axée sur le long terme.
- La digitalisation et l'innovation sont essentielles pour le futur de la radio, avec des efforts accrus pour offrir des produits digitaux modernes et accessibles.
Vous pouvez accéder à l'article complet de l'entretien avec Tristan Jurgensen ICI (Abonnés et adhérents).
