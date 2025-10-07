La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
La Lettre Pro de la Radio
Mardi 7 Octobre 2025 - 08:40

[PRO] Tristan Jurgensen : Fun Radio, innovations et l'avenir du média radio


Notez


Philippe Chapot accueille Tristan Jurgensen pour discuter de la rentrée de Fun Radio et RTL 2, en analysant l'impact de Cyril Hanouna sur ces stations. Les nouveautés à la radio sont explorées, notamment les changements de studio, les nouveaux formats et la diminution de la part de musique dans les programmes. La discussion se poursuit avec un focus sur les projets innovants de RTL 2 et la transformation digitale, soulignant les défis et opportunités pour l'avenir de la radio. La radio est présentée comme un mass média résilient face à la fragmentation du paysage médiatique. L'épisode se conclut par des remerciements.






- Les indicateurs d'audience et d'interactivité montrent des signes encourageants pour Fun Radio et RTL 2 malgré l'absence de chiffres officiels.
- L'émission de Cyril Hanouna sur Fun Radio s'est rapidement intégrée et a déjà un impact positif, bien que la stratégie soit axée sur le long terme.
- La digitalisation et l'innovation sont essentielles pour le futur de la radio, avec des efforts accrus pour offrir des produits digitaux modernes et accessibles.

Vous pouvez accéder à l'article complet de l'entretien avec Tristan Jurgensen ICI  (Abonnés et adhérents).



Philippe Chapot
Fondateur et directeur de la publication de La Lettre Pro de la Radio et du Podcast et de Podcast... En savoir plus sur cet auteur


